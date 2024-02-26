В Кремле ответили на вопрос об обращении Путина в честь 10-летия воссоединения РФ и Крыма

Каких-либо специальных мероприятий по случаю 10-летия воссоединения Крыма с РФ нет в планах Кремля. С таким заявлением в беседе с журналистами в понедельник, 26 февраля, выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Сейчас нет никаких отдельных мероприятий. По мере того как они будут появляться, мы будем вас информировать", — ответил представитель Кремля на вопрос, планируется ли обращение главы государства или встреча с руководством Крыма в честь этого события.

В ноябре 2023 года Песков заявил, что Россия масштабно отметит 10-летие воссоединения с Крымом. Он отметил, что 18 марта всегда проходят праздничные мероприятия.