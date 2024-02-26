В Кремле ответили на вопрос об обращении Путина в честь 10-летия воссоединения РФ и Крыма
Песков: Спецмероприятий в честь воссоединения Крыма с РФ в Кремле не планируется
Каких-либо специальных мероприятий по случаю 10-летия воссоединения Крыма с РФ нет в планах Кремля. С таким заявлением в беседе с журналистами в понедельник, 26 февраля, выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Сейчас нет никаких отдельных мероприятий. По мере того как они будут появляться, мы будем вас информировать", — ответил представитель Кремля на вопрос, планируется ли обращение главы государства или встреча с руководством Крыма в честь этого события.
В ноябре 2023 года Песков заявил, что Россия масштабно отметит 10-летие воссоединения с Крымом. Он отметил, что 18 марта всегда проходят праздничные мероприятия.
Напомним, Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, который провели после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказалось 96,77 процента избирателей республики и 95,6 процента жителей Севастополя. 18 марта был подписан Договор о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе России новых субъектов. Запад отказался признавать итоги голосования, однако точку в споре поставил Владимир Путин, подчеркнув, что вопрос Крыма закрыт окончательно.
Kremlin.ru