Пять "Хаймарсов", две ракеты и 62 беспилотника ВСУ сбила российская ПВО за сутки

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток сбила две ракеты Storm Shadow и пять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ в понедельник, 26 февраля.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты две крылатых ракеты Storm Shadow, а также пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Там добавили, что российские системы ПВО уничтожили 62 беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ), в том числе в районах населённых пунктов Новокраснянка, Лисичанск Луганской Народной Республики (ЛНР), Копани в Запорожской области и Гладковка в Херсонской области.