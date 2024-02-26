Регион

Уведомления отключены

26 февраля, 10:44

Пять "Хаймарсов", две ракеты и 62 беспилотника ВСУ сбила российская ПВО за сутки

МО РФ: ПВО сбила две украинские ракеты Storm Shadow и пять снарядов РСЗО HIMARS

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток сбила две ракеты Storm Shadow и пять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ в понедельник, 26 февраля.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты две крылатых ракеты Storm Shadow, а также пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", говорится в сообщении оборонного ведомства.

Там добавили, что российские системы ПВО уничтожили 62 беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ), в том числе в районах населённых пунктов Новокраснянка, Лисичанск Луганской Народной Республики (ЛНР), Копани в Запорожской области и Гладковка в Херсонской области.

Российская ПВО сбила украинский МиГ-29
Российская ПВО сбила украинский МиГ-29

А ранее Life.ru рассказывал, что силы ПВО России сбили 77 украинских беспилотников. Кроме того, зенитчики уничтожили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Обложка ©

VK / Минобороны России

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция на Украине
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров