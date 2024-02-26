Регион

Уведомления отключены

26 февраля, 11:14

В Уфе участник мотогонок не вписался в поворот и упал под колёса соперника

Во время соревнований в Уфе гонщик из Курганской области получил серьёзные травмы при падении с мотоцикла. Как сообщает "Башинформ", спортсмен не вписался в поворот и упал прямо под колёса соперника.

В Уфе участник мотогонок не вписался в поворот и упал под колёса соперника. Видео © Telegram / Жесть Уфа

Всё произошло во время финального заезда на Кубке России по мотогонкам на льду. Пострадавшего мотоциклиста зовут Константин Коленкин, в больнице ему диагностировали перелом пяти рёбер, а также повреждение лёгкого и ушибы. При этом спортсмен от госпитализации отказался. Гонщик, под колёса которого попал Коленкин, отделался ушибами.

Ранее Life.ru сообщал, что под Псковом дрифт отчаянного экстремала закончился утоплением машины в реке. Примечательно, что весь этот перформанс был ради крутого видео для соцсетей.

Рыбалка на Байкале закончилась для двух смельчаков внедорожниками подо льдом
Рыбалка на Байкале закончилась для двух смельчаков внедорожниками подо льдом
Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Жесть Уфа

Наталья Исакова
  • Новости
  • Происшествия
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров