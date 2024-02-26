В Уфе участник мотогонок не вписался в поворот и упал под колёса соперника
Во время соревнований в Уфе гонщик из Курганской области получил серьёзные травмы при падении с мотоцикла. Как сообщает "Башинформ", спортсмен не вписался в поворот и упал прямо под колёса соперника.
В Уфе участник мотогонок не вписался в поворот и упал под колёса соперника. Видео © Telegram / Жесть Уфа
Всё произошло во время финального заезда на Кубке России по мотогонкам на льду. Пострадавшего мотоциклиста зовут Константин Коленкин, в больнице ему диагностировали перелом пяти рёбер, а также повреждение лёгкого и ушибы. При этом спортсмен от госпитализации отказался. Гонщик, под колёса которого попал Коленкин, отделался ушибами.
Ранее Life.ru сообщал, что под Псковом дрифт отчаянного экстремала закончился утоплением машины в реке. Примечательно, что весь этот перформанс был ради крутого видео для соцсетей.
Кадр из видео Telegram / Жесть Уфа