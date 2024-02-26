Во время соревнований в Уфе гонщик из Курганской области получил серьёзные травмы при падении с мотоцикла. Как сообщает "Башинформ", спортсмен не вписался в поворот и упал прямо под колёса соперника.

В Уфе участник мотогонок не вписался в поворот и упал под колёса соперника. Видео © Telegram / Жесть Уфа

Всё произошло во время финального заезда на Кубке России по мотогонкам на льду. Пострадавшего мотоциклиста зовут Константин Коленкин, в больнице ему диагностировали перелом пяти рёбер, а также повреждение лёгкого и ушибы. При этом спортсмен от госпитализации отказался. Гонщик, под колёса которого попал Коленкин, отделался ушибами.