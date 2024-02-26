Россиянам объяснили, можно ли отказаться от платы за лифт и мусоропровод Эксперт Середенкова: Жители 1-го и 2-го этажей могут отказаться от платы за лифт 26 февраля, 10:55 Жители 1-го и 2-го этажей могут отказаться от платы за лифт. Обложка © Агентство "Москва" / Игорь Иванко

Лифт и мусоропровод относятся к общедомовому имуществу, поэтому обязанность по оплате их содержания лежит на всех собственниках многоквартирного дома. Согласно тарифу, плата рассчитывается за каждый квадратный метр на площадь жилья. Можно ли отказаться от этих статей расходов, читайте в материале Life.ru.

По словам директора управляющей компании Level Group Татьяны Середенковой, отказаться можно, если на общем собрании будут собраны подписи собственников в поддержку такого решения.

"В случае с лифтом, то отказаться от оплаты могут только жители первого и второго этажей, однако плата за его содержание ляжет на собственников верхних этажей. При этом в поддержку этого решения должно быть собрано более 25% голосов. С мусоропроводом ситуация сложнее: чтобы отказаться от услуги по его содержанию, нужно закрыть доступ к нему для всего дома, с чем должны быть согласны более 70% жителей", — объяснила эксперт.

Далее, если необходимые голоса собраны, запрос передаётся управляющей компании — и в случае положительного решения будет произведён перерасчёт квартплаты.

А ранее Life.ru рассказывал, что есть ряд законных способов сократить плату за коммунальные услуги. Часть граждан РФ даже не догадывается, что может рассчитывать на компенсации от государства.