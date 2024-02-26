Захарова: Кэмерону пора признать провал Запада в нанесении РФ стратегического поражения

Призыв министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона показать президенту Владимиру Путину, что он не может победить на Украине, является желанием "доказать недоказуемое". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Кэмерон рассказал, что спустя два года с начала спецоперации Путин считает, что может победить на Украине. Министр указал, что их задача — "доказать, что он не прав".

"Жаль, он не признался, что натовская задача "стратегического поражения России" провалилась. Что касается стремления "доказать недоказуемое" — это monkey business (англ. "бессмысленная работа". — Прим. Лайфа), любимое занятие английской бюрократии", — написала дипломат в телеграм-канале.