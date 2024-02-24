"Откровенно необразованная": Захарова усомнилась в компетентности главы МИД ФРГ

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок на заседании G20 в Бразилии перепутала министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с его заместителем. О конфузе немецкого дипломата рассказала официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

"Выступая в Рио на министерском заседании "Двадцатки", Бербок кричала в микрофон: "Сергей Лавров, я к Вам обращаюсь". Министра в этот момент в зале не было — он проводил двусторонние встречи. На его месте сидел заместитель, который тщетно пытался объяснить Анналене, что он не Лавров, но её было не переубедить. Или она понимала, что незнание адресата ничего не изменит", — рассказала Захарова в своём телеграм-канале.

Дипломат также напомнила высказывание Бербок про санкции: "Никто из нас не верил, когда мы начали вводить санкции, что это остановит вторжение. Просто санкции — это важно". По мнению дипломата, никто из западных властей не думал, что ситуация развернётся не в их пользу. При этом Захарова назвала главу МИД ФРГ "откровенно необразованной", добавив, что в правительствах ЕС таких сотни.