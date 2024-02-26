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26 февраля, 12:21

Россияне стали намного чаще покупать тонометры, выяснили аналитики

"Известия": Спрос на тонометры в России в 2023 году вырос почти на треть

В России в 2023 году на 29% вырос спрос на тонометры, выяснили аналитики. Так, в онлайне граждане купили 2,2 миллиона устройств на три миллиарда рублей, при том что годом ранее речь шла лишь о 890 тысячах.

Как пишет газета "Известия", через розницу тонометров купили почти на 12 миллиардов рублей — на миллиард больше, чем годом ранее. По словам директора по развитию аналитической компании RNC Pharma Николая Беспалова, в офлайн-сегменте за такую динамику отвечают регионы: в лидерах оказались Северный Кавказ и Дальний Восток, где продажи выросли на 6,6% и 6,7%.

Однако основной рост спроса на такие приборы связан с онлайн-сегментом. Как отметил Беспалов, сегодня на рынке появились "уникальные предложения" — небрендированные устройства от китайских производителей, которые продаются за цену в несколько раз ниже, чем у аналогов.

По мнению опрошенных изданием экспертов, рост спроса на тонометры произошёл из-за увеличения доли пожилых людей, роста заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями, заботы населения о своём здоровье, а также из-за ковида и погодных условий.

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Ранее стало известно о росте продаж новых легковых автомобилей в России. Так, за январь было реализовано более 80 тысяч машин, что почти в два раза больше, чем годом ранее.

Обложка ©

Unsplash / Mockup Graphics

Матвей Константинов
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