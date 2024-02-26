Медик раскрыла причину привычки грызть ногти и как перестать это делать
Педиатр Морозова: Привычка грызть ногти может быть вызвана скукой и стрессом
Скука, стресс или тревога могут спровоцировать желание постоянно грызть ногти. С чем ещё связана эта вредная привычка и как её преодолеть, объяснила врач-педиатр Екатерина Морозова.
"Грызение ногтей может быть связано с тревожностью, стрессом, тревожными расстройствами, аутизмом и другими психическими или неврологическими заболеваниями. Также оно может быть признаком перфекционизма, навязчиво-компульсивного или тревожного расстройства", — подчеркнула эксперт в беседе с РИАМО.
Морозова добавила, что преодолеть эту привычку помогут поведенческая терапия, использование горьких пропитывающих средств для ногтей, поддержка родителей и воспитателей, а также "применение позитивного подкрепления". Кроме того, метод обучения адаптивным стратегиям для управления стрессом и тревогой сможет помочь детям избавиться от привычки грызть ногти, указала медик.
А ранее психолог объяснила, как стресс может спровоцировать серьёзные заболевания. По словам специалиста, сильное влияние на психоэмоциональное состояние оказывают сердечно-сосудистые, желудочно-кишечные, кожные и ревматологические болезни.
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