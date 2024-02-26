Регион

Уведомления отключены

26 февраля, 12:15

Медик раскрыла причину привычки грызть ногти и как перестать это делать

Педиатр Морозова: Привычка грызть ногти может быть вызвана скукой и стрессом

Скука, стресс или тревога могут спровоцировать желание постоянно грызть ногти. С чем ещё связана эта вредная привычка и как её преодолеть, объяснила врач-педиатр Екатерина Морозова.

"Грызение ногтей может быть связано с тревожностью, стрессом, тревожными расстройствами, аутизмом и другими психическими или неврологическими заболеваниями. Также оно может быть признаком перфекционизма, навязчиво-компульсивного или тревожного расстройства", подчеркнула эксперт в беседе с РИАМО.

Морозова добавила, что преодолеть эту привычку помогут поведенческая терапия, использование горьких пропитывающих средств для ногтей, поддержка родителей и воспитателей, а также "применение позитивного подкрепления". Кроме того, метод обучения адаптивным стратегиям для управления стрессом и тревогой сможет помочь детям избавиться от привычки грызть ногти, указала медик.

Психолог объяснила, почему появляются вредные привычки и как от них избавиться
Психолог объяснила, почему появляются вредные привычки и как от них избавиться

А ранее психолог объяснила, как стресс может спровоцировать серьёзные заболевания. По словам специалиста, сильное влияние на психоэмоциональное состояние оказывают сердечно-сосудистые, желудочно-кишечные, кожные и ревматологические болезни.

Обложка ©

Freepik / benzoix

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров