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26 февраля, 12:19

Психолог назвала три способа ведения семейного бюджета, которые спасут от ссор

Психолог Кандыбина: В финансовых вопросах парам нужно вести честный диалог

Зачастую супруги ссорятся из-за разногласий в финансовых вопросах, однако за такими конфликтами могут стоять более глубокие причины. Например, потребность в безопасности, стабильности, внимании и любви партнёра. Все подобные ситуации требуют честного диалога, а иногда и помощи специалиста, рассказала семейный психолог Елена Кандыбина.

"Важно понять, уверен ли каждый, что другая сторона вкладывается в семейный бюджет в соответствии с собственными возможностями, или кажется, что кто-то действует не слишком честно. Обсудите, достаточно ли в отношениях поддержки в решении финансовых вопросов и в разделении других семейных обязанностей", — посоветовала она в беседе с "Газетой.ru".

Эксперт назвала три распространённых способа ведения семейного бюджета. Первый — "общий котёл", когда доходы объединяются, а решение о крупных тратах принимается партнёрами совместно. Второй способ — "отдаём поровну". В этом случае каждый из супругов выделяет на семейный бюджет определённую сумму, а оставшуюся часть тратит на свои нужды. Ещё один метод — разделить расходы. Так, на муже лежат обслуживание машины, коммуналка и ремонт, а на жене — питание и покупка вещей.

По словам Кандыбиной, если один из супругов тратит деньги на приятные мелочи, а другой экономит на повседневных радостях и потом один едет в отпуск, то такие отношения дадут трещину.

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Никита Осипов
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