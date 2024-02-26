Подпольный клуб в курском бомбоубежище до сих пор проводит развратные вечеринки
Курский ночной клуб "Убежище 13", на который активно жалуются военные, до сих пор проводит подпольные вечеринки в противорадиационном убежище. Об этом пишет SHOT.
После проведения последней полуголой вечеринки организаторы зачистили информацию об особом дресс-коде и анонсировали проведение лекции по развитию сельских территорий.
Напомним, по мнению курских военных, проведение таких вечеринок в подобное время неправильно. По требованию прокуратуры суд постановил передать сооружение в государственную собственность. Тем не менее развратные тусовки там до сих пор проходят.
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