Подпольный клуб в курском бомбоубежище до сих пор проводит развратные вечеринки

Курский ночной клуб "Убежище 13", на который активно жалуются военные, до сих пор проводит подпольные вечеринки в противорадиационном убежище. Об этом пишет SHOT.

После проведения последней полуголой вечеринки организаторы зачистили информацию об особом дресс-коде и анонсировали проведение лекции по развитию сельских территорий.