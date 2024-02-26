В России запретят популярный подсластитель, который пиарила Малышева
Эксперт Мясникова сообщила, что в России запретят добавку стевия с 27 февраля
В России с 27 февраля запретят 19 пищевых добавок, в том числе подсластитель стевия, о котором восторженно высказывалась телеведущая Елена Малышева. Почему именно этот заменитель сахара решили запретить в стране, объяснила доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Мясникова.
Специалист отметила, что стевия особенно популярна среди тех, кто поддерживает форму. Этот сахарозаменитель присутствовал в перечне разрешённых добавок в двух видах — как подсластитель без индекса и номера, а также как стевиолгликозид Е960. Причём последняя добавка остаётся в списке разрешённых, уточнила Мясникова.
"Оставление в перечне разрешённых добавок стевиолгликозида Е960 внесло ясность, что эта пищевая добавка с абсолютно ясными, понятными и очень чётко определёнными характеристиками качества. И, главное, эта пищевая добавка прошла проверку на безопасность", — подчеркнула учёный в беседе с "Лентой.ру", добавив, что безопасность стевии всегда находилась под большим вопросом.
В целом специалист не рекомендует переходить на любые заменители сахара, если это не предписано врачом. Принимающие их здоровые люди могут столкнуться с серьёзными последствиями.
Также доцент указала, что запрет на употребление пищевых добавок вводят в России по результатам глубоких исследований с хорошей выборкой, доказавших их вредное влияние на здоровье человека.
А ранее Life.ru рассказывал, что употребление биодобавок может привести к серьёзным последствиям для организма — особенно для печени. Через пять-шесть лет человек рискует получить цирроз органа из-за того, что когда-то не выбрал нормальное лечение.
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