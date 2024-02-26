В России запретят популярный подсластитель, который пиарила Малышева

В России с 27 февраля запретят 19 пищевых добавок, в том числе подсластитель стевия, о котором восторженно высказывалась телеведущая Елена Малышева. Почему именно этот заменитель сахара решили запретить в стране, объяснила доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Мясникова.

Специалист отметила, что стевия особенно популярна среди тех, кто поддерживает форму. Этот сахарозаменитель присутствовал в перечне разрешённых добавок в двух видах — как подсластитель без индекса и номера, а также как стевиолгликозид Е960. Причём последняя добавка остаётся в списке разрешённых, уточнила Мясникова.

"Оставление в перечне разрешённых добавок стевиолгликозида Е960 внесло ясность, что эта пищевая добавка с абсолютно ясными, понятными и очень чётко определёнными характеристиками качества. И, главное, эта пищевая добавка прошла проверку на безопасность", — подчеркнула учёный в беседе с "Лентой.ру", добавив, что безопасность стевии всегда находилась под большим вопросом.

В целом специалист не рекомендует переходить на любые заменители сахара, если это не предписано врачом. Принимающие их здоровые люди могут столкнуться с серьёзными последствиями.

Также доцент указала, что запрет на употребление пищевых добавок вводят в России по результатам глубоких исследований с хорошей выборкой, доказавших их вредное влияние на здоровье человека.