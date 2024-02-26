Оговорка по Фрейду: Трюдо призвал Запад сделать всё для победы России

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо оговорился во время публичного выступления и оказался в неловкой ситуации. Он заявил, что Россия должна одержать победу в спецоперации (СВО).

Трюдо призвал Запад сделать всё для победы России. Видео © Telegram / "Смотри"

"Мы должны сделать всё, чтобы Россия выиграла эту войну. Простите, Украина выиграла войну против России", — сказал Трюдо, выступая на брифинге.