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26 февраля, 14:17

Россиянам объяснили, из-за чего дети стали чаще болеть пневмонией

Врач Живоглазова: Заболеваемость пневмонией растёт из-за нетипичных возбудителей

Врач Живоглазова: Самая частая ошибка родителей при пневмонии — это самолечение. Обложка © Freepik

Врач Живоглазова: Самая частая ошибка родителей при пневмонии — это самолечение. Обложка © Freepik

Пик пневмонии обычно приходится с ноября по февраль. Без должного лечения это сезонное заболевание может стать причиной серьёзных осложнений, поэтому самолечением заниматься не стоит, отметила педиатр Татьяна Живоглазова.

"Причиной развития пневмонии являются различные вирусы, бактерии и грибы. В частности, типичная пневмония может быть следствием заражения бактериями streptococcus pneumoniae, haemophilus influenzae, вирусами гриппа и респираторно-синцитиальной инфекции, которые лечатся антибиотиками широкого спектра действия", — объяснила врач в разговоре с "Газетой.ru".

По её словам, сегодня число заболевших пневмонией увеличилось за счёт нетипичных возбудителей. Часто болеющие дети сильнее подвержены этому заболеванию из-за ослабленного иммунитета. Особенно это касается недоношенных детей. При пневмонии альвеолы заполняются гноем и жидкостью, что делает дыхание болезненным, ограничивая поступление кислорода. Кроме того, в числе симптомов: кашель, лихорадка, учащение пульса, озноб и повышенное потоотделение.

"Самая частая ошибка родителей в данном случае — это самолечение. Без должной терапии, которую может назначить только врач, велика вероятность формирования гипоксии тканей (недостаток кислорода). А это, в свою очередь, приводит к сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности. Поэтому важно обратиться к педиатру, даже если симптомы на первый взгляд кажутся безобидными", — предупредила Живоглазова.

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Ранее врач назвал анализы, которые нужно сдать часто болеющим детям. Например, тест на стрептококковую инфекцию позволит исключить бактериальное поражение, которое провоцирует рецидивирующую ангину.

Евгения Мосс
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