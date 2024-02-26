Военный медик из Новой Зеландии, подписавшая контракт с ВСУ, призналась в катастрофической ситуации с ранеными в украинской армии. По словам врача, у Киева заканчиваются ресурсы и люди. Её коллегам приходится иметь дело с серьёзными травмами и ампутациями. Она также пожаловалась на то, что стало сложнее вывозить пострадавших бойцов с линии фронта.

"Иногда есть люди, которых мы даже не можем вывезти в течение двух или четырёх дней. [Они] медленно умирают. Я просто молюсь о том, чтобы они умерли, потому что мы не можем ничего поделать", — добавила она в беседе с RNZ.