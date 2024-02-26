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26 февраля, 13:55

"Молюсь, чтобы они умерли": Медик призналась, что некоторые солдаты ВСУ днями ждут эвакуации с поля боя

Медик из Новой Зеландии призналась, что молится о смерти раненых солдат ВСУ

Военный медик из Новой Зеландии, подписавшая контракт с ВСУ, призналась в катастрофической ситуации с ранеными в украинской армии. По словам врача, у Киева заканчиваются ресурсы и люди. Её коллегам приходится иметь дело с серьёзными травмами и ампутациями. Она также пожаловалась на то, что стало сложнее вывозить пострадавших бойцов с линии фронта.

"Иногда есть люди, которых мы даже не можем вывезти в течение двух или четырёх дней. [Они] медленно умирают. Я просто молюсь о том, чтобы они умерли, потому что мы не можем ничего поделать", — добавила она в беседе с RNZ.

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Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пожаловался на неутешительную ситуацию для Киева на многих участках фронта. По его словам, обстановка сложная и требует постоянного контроля.

Обложка ©

Getty Images / Ozge Elif Kizil / Anadolu

Матвей Константинов
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