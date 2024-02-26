Умер военный, устроивший попытку суицида у Посольства Израиля в Вашингтоне
В США скончался военнослужащий, устроивший у Посольства Израиля в Вашингтоне попытку суицида, протестуя против боевых действий в секторе Газа. Об этом пишет телеканал NBC News.
"Военнослужащий Военно-воздушных сил США, который <...> [устроил акцию] у здания Посольства Израиля в Вашингтоне, <...> скончался", — говорится в публикации.
Напомним, сегодня, 26 февраля, мужчина в военной форме попытался покончить с собой у Посольства Израиля в Вашингтоне. Свою "акцию протеста" против войны в Газе он совершил под пропалестинские лозунги.
Обложка ©
Getty Images / Celal Gunes / Anadolu