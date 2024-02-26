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26 февраля, 14:03

Умер военный, устроивший попытку суицида у Посольства Израиля в Вашингтоне

В США скончался военнослужащий, устроивший у Посольства Израиля в Вашингтоне попытку суицида, протестуя против боевых действий в секторе Газа. Об этом пишет телеканал NBC News.

"Военнослужащий Военно-воздушных сил США, который <...> [устроил акцию] у здания Посольства Израиля в Вашингтоне, <...> скончался", — говорится в публикации.

Число суицидов в Армии США достигло исторического максимума
Число суицидов в Армии США достигло исторического максимума

Напомним, сегодня, 26 февраля, мужчина в военной форме попытался покончить с собой у Посольства Израиля в Вашингтоне. Свою "акцию протеста" против войны в Газе он совершил под пропалестинские лозунги.

Обложка ©

Getty Images / Celal Gunes / Anadolu

Матвей Константинов
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