Умер военный, устроивший попытку суицида у Посольства Израиля в Вашингтоне

В США скончался военнослужащий, устроивший у Посольства Израиля в Вашингтоне попытку суицида, протестуя против боевых действий в секторе Газа. Об этом пишет телеканал NBC News.

"Военнослужащий Военно-воздушных сил США, который <...> [устроил акцию] у здания Посольства Израиля в Вашингтоне, <...> скончался", — говорится в публикации.