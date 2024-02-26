В Кургане сотрудники ПВЗ Wildberries получили товары с окровавленными упаковками
Товар с окровавленной упаковкой, который получили сотрудники ПВЗ Wildberries в Кургане. Обложка © URA.ru
Сотрудники курганских пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса Wildberries получили товар с окровавленными упаковками. Об этом сообщает URA.ru, публикуя фото страшной находки.
"На пакете, в котором пришёл товар, есть красное пятно. Предположительно, это засохшая кровь", — рассказал источник агентства.
По предварительным данным, кровь могла оказаться на упаковке в результате производственной травмы сотрудника склада, раны у грузчика или менеджера ПВЗ. Примечательно, что данные товары всё равно выдаются, так как повреждение получила упаковка, а не заказ.
Ранее Life.ru писал, что в Подмосковье женщина нашла в заказе с Wildberries записку с призывом о помощи. Неизвестный якобы находится в заложниках у руководства склада.