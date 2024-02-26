Регион

Уведомления отключены

26 февраля, 14:02

В Кургане сотрудники ПВЗ Wildberries получили товары с окровавленными упаковками

Товар с окровавленной упаковкой, который получили сотрудники ПВЗ Wildberries в Кургане. Обложка © URA.ru

Товар с окровавленной упаковкой, который получили сотрудники ПВЗ Wildberries в Кургане. Обложка © URA.ru

Сотрудники курганских пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса Wildberries получили товар с окровавленными упаковками. Об этом сообщает URA.ru, публикуя фото страшной находки.

"На пакете, в котором пришёл товар, есть красное пятно. Предположительно, это засохшая кровь", — рассказал источник агентства.

По предварительным данным, кровь могла оказаться на упаковке в результате производственной травмы сотрудника склада, раны у грузчика или менеджера ПВЗ. Примечательно, что данные товары всё равно выдаются, так как повреждение получила упаковка, а не заказ.

Владельцы пункта выдачи Wildberries в Подмосковье украли товаров на 5,4 млн
Владельцы пункта выдачи Wildberries в Подмосковье украли товаров на 5,4 млн

Ранее Life.ru писал, что в Подмосковье женщина нашла в заказе с Wildberries записку с призывом о помощи. Неизвестный якобы находится в заложниках у руководства склада.

Никита Осипов
  • Новости
  • wildberries
  • Происшествия
  • Курганская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров