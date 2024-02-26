В Кургане сотрудники ПВЗ Wildberries получили товары с окровавленными упаковками

Сотрудники курганских пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса Wildberries получили товар с окровавленными упаковками. Об этом сообщает URA.ru, публикуя фото страшной находки.

"На пакете, в котором пришёл товар, есть красное пятно. Предположительно, это засохшая кровь", — рассказал источник агентства.

По предварительным данным, кровь могла оказаться на упаковке в результате производственной травмы сотрудника склада, раны у грузчика или менеджера ПВЗ. Примечательно, что данные товары всё равно выдаются, так как повреждение получила упаковка, а не заказ.