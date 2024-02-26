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26 февраля, 14:12

Москалькова призвала украинского омбудсмена помочь в возвращении 24 раненых в РФ

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу с просьбой помочь в репатриации 24 раненых российских военных, находящихся в плену. Об этом омбудсмен сообщила в телеграм-канале.

"Обратилась к уполномоченному по правам человека Верховной рады Украины Д.В. Лубинцу с просьбой оказать содействие в репатриации 24 раненых российских военнослужащих, находящихся в плену на территории Украины. Жду ответа", — написала Москалькова.

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Ранее в МИД РФ заявили, что среди узников, как умерший в украинской тюрьме американский журналист Гонсало Лира, есть и россияне. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова подтвердила слова заместителя постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского о том, что число пленников "в застенках киевского режима исчисляется сотнями, если не тысячами".

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ТАСС / Семен Лиходеев

Иван Косицын
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