Москалькова призвала украинского омбудсмена помочь в возвращении 24 раненых в РФ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу с просьбой помочь в репатриации 24 раненых российских военных, находящихся в плену. Об этом омбудсмен сообщила в телеграм-канале.
"Обратилась к уполномоченному по правам человека Верховной рады Украины Д.В. Лубинцу с просьбой оказать содействие в репатриации 24 раненых российских военнослужащих, находящихся в плену на территории Украины. Жду ответа", — написала Москалькова.
Ранее в МИД РФ заявили, что среди узников, как умерший в украинской тюрьме американский журналист Гонсало Лира, есть и россияне. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова подтвердила слова заместителя постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского о том, что число пленников "в застенках киевского режима исчисляется сотнями, если не тысячами".
ТАСС / Семен Лиходеев