Захарова ужаснулась числу россиян "в застенках киевского режима"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что среди узников, как умерший в украинской тюрьме американский журналист Гонсало Лира, есть и россияне. Она подтвердила слова заместителя постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского о том, что число пленников "в застенках киевского режима исчисляется сотнями, если не тысячами".

"Да, есть [россияне среди узников]. И у нас большое количество обращений по поводу наших граждан или наших соотечественников, которые стали жертвами киевского режима. Они все в основном идут и рассматриваются по линии аппарата уполномоченного по правам человека в РФ госпожи [Татьяны] Москальковой. Цифры страшные, цифры ужасающие. Они, к сожалению, опять же только растут", — сказала дипломат на брифинге.