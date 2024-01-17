Захарова ужаснулась числу россиян "в застенках киевского режима"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что среди узников, как умерший в украинской тюрьме американский журналист Гонсало Лира, есть и россияне. Она подтвердила слова заместителя постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского о том, что число пленников "в застенках киевского режима исчисляется сотнями, если не тысячами".
"Да, есть [россияне среди узников]. И у нас большое количество обращений по поводу наших граждан или наших соотечественников, которые стали жертвами киевского режима. Они все в основном идут и рассматриваются по линии аппарата уполномоченного по правам человека в РФ госпожи [Татьяны] Москальковой. Цифры страшные, цифры ужасающие. Они, к сожалению, опять же только растут", — сказала дипломат на брифинге.
Захарова объяснила, что Киев задерживает людей под предлогом "сотрудничества с агрессором" и навешивает ярлыки "политически неблагонадёжных". Самое страшное — для таких узников на Украине нет никакого правосудия, доступа к адвокатам. Даже с гражданами Незалежной расправляются публично и цинично в назидание остальным, сказала дипломат. "Чужим" же, кого официальный Киев и вовсе не хочет признавать людьми, там уготована ещё более страшная участь, заключила она.
Напомним, СБУ задержала Гонсало Лиру в мае 2023 года за поддержку России и "дискредитацию высшего военно-политического руководства и Сил обороны Украины". СБУ объяснила арест оправданием американским журналистом СВО. Телеведущий Такер Карлсон подчеркнул, что администрация президента США Джо Байдена позволяет всему этому происходить и всех на самом деле устраивает такое отношение к свободе слова. В январе этого года стало известно, что Лира скончался в украинской тюрьме после пыток. Ему было 55 лет. Незадолго до смерти мужчина написал в заключении жуткое письмо.
Getty Images / Handout / Russian Foreign Ministry Press Office