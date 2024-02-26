В Госдуме раскрыли, кто придёт на место умершего Ротшильда

Британский финансист Джейкоб Ротшильд, который умер 26 февраля, являлся "заказчиком американской государственности". Такое мнение выразил член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров. По его словам, сила Ротшильдов заключается в передаче всех огромных активов и госвласти по наследству.

"Надо понимать место Ротшильда, Рокфеллера, Моргана и всей вот этой группы — это американские олигархи, которые являются заказчиками американской государственности и, исходя из принципа конкуренции наций, определяют вообще политику американского государства, которая, как мы знаем уже, является моделью однополярного мира, то есть фактически влияет на все государства в мире", — подчеркнул депутат в беседе с "Газетой.ru".

Фёдоров добавил, что передача власти завязана на механизме наследственного финансирования. По словам депутата, место Ротшильда займёт наследник, который продолжит вести дела "в конфликте с Россией". Ждать от него чего-то хорошего не стоит, пояснил парламентарий. Фёдоров отметил, что России следует быть сильной и отстаивать свои интересы в этой нескончаемой конкурентной борьбе.