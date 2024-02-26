В Госдуме раскрыли, кто придёт на место умершего Ротшильда
Депутат Фёдоров: Не стоит ждать ничего хорошего от наследника банкира Ротшильда
Джейкоб Ротшильд. Обложка © ТАСС / Виктор Великжанин
Британский финансист Джейкоб Ротшильд, который умер 26 февраля, являлся "заказчиком американской государственности". Такое мнение выразил член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров. По его словам, сила Ротшильдов заключается в передаче всех огромных активов и госвласти по наследству.
"Надо понимать место Ротшильда, Рокфеллера, Моргана и всей вот этой группы — это американские олигархи, которые являются заказчиками американской государственности и, исходя из принципа конкуренции наций, определяют вообще политику американского государства, которая, как мы знаем уже, является моделью однополярного мира, то есть фактически влияет на все государства в мире", — подчеркнул депутат в беседе с "Газетой.ru".
Фёдоров добавил, что передача власти завязана на механизме наследственного финансирования. По словам депутата, место Ротшильда займёт наследник, который продолжит вести дела "в конфликте с Россией". Ждать от него чего-то хорошего не стоит, пояснил парламентарий. Фёдоров отметил, что России следует быть сильной и отстаивать свои интересы в этой нескончаемой конкурентной борьбе.
Напомним, сегодня, 26 февраля, стало известно о смерти Джейкоба Ротшильда. Британский лорд умер в возрасте 87 лет. Точная причина смерти не раскрывается. Банкира похоронят в соответствии с еврейскими традициями. Четвёртый барон Ротшильд был представителем знаменитой династии Ротшильдов, чья история восходит к концу XVIII века. По некоторым оценкам, этому семейству принадлежит половина активов всей Земли. К примеру, они владеют Лондонской золотой биржей.