"Личная позиция": В Госдуме раскрыли неожиданный смысл призыва Трюдо сделать всё для победы России
Депутат Колунов: Говоря о победе России, Трюдо не оговорился
Джастин Трюдо. Обложка © ТАСС / EPA / PIOTR NOWAK
Призывая "сделать всё, чтобы Россия выиграла эту войну", премьер-министр Канады Джастин Трюдо не оговорился. Об этом Life.ru заявил депутат Госдумы Сергей Колунов. Парламентарий напомнил, что западные политики привыкли "читать с бумажки" политически некорректные, длинные и монотонные речи, написанные спичрайтерами.
"Идеи и тезисы они формулируют и озвучивают не сами. Вот и получаются ситуации, когда на бумаге написаны мысли одних людей, а в голове — мысли собственные, которые нет-нет да и прослеживаются в публичных заявлениях. Он просто озвучил собственные мысли. Прочитал не по листку, прочитал не мысли райтеров, согласованные с позицией США, а озвучил личную позицию", — добавил депутат.
Более того, указал Колунов, Трюдо не одинок в этом вопросе. Такой же позиции придерживается большая часть населения западных стран.
Напомним, в ходе выступления Джастин Трюдо оговорился, призвав "сделать всё, чтобы Россия выиграла эту войну". Разумеется, глава канадского правительства сразу извинился, указав, что имел в виду Украину.