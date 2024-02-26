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26 февраля, 14:53

"Личная позиция": В Госдуме раскрыли неожиданный смысл призыва Трюдо сделать всё для победы России

Депутат Колунов: Говоря о победе России, Трюдо не оговорился

Джастин Трюдо. Обложка © ТАСС / EPA / PIOTR NOWAK

Джастин Трюдо. Обложка © ТАСС / EPA / PIOTR NOWAK

Призывая "сделать всё, чтобы Россия выиграла эту войну", премьер-министр Канады Джастин Трюдо не оговорился. Об этом Life.ru заявил депутат Госдумы Сергей Колунов. Парламентарий напомнил, что западные политики привыкли "читать с бумажки" политически некорректные, длинные и монотонные речи, написанные спичрайтерами.

"Идеи и тезисы они формулируют и озвучивают не сами. Вот и получаются ситуации, когда на бумаге написаны мысли одних людей, а в голове — мысли собственные, которые нет-нет да и прослеживаются в публичных заявлениях. Он просто озвучил собственные мысли. Прочитал не по листку, прочитал не мысли райтеров, согласованные с позицией США, а озвучил личную позицию", — добавил депутат.

Более того, указал Колунов, Трюдо не одинок в этом вопросе. Такой же позиции придерживается большая часть населения западных стран.

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Напомним, в ходе выступления Джастин Трюдо оговорился, призвав "сделать всё, чтобы Россия выиграла эту войну". Разумеется, глава канадского правительства сразу извинился, указав, что имел в виду Украину.

Ольга Годуненко
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