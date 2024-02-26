"Личная позиция": В Госдуме раскрыли неожиданный смысл призыва Трюдо сделать всё для победы России

Призывая "сделать всё, чтобы Россия выиграла эту войну", премьер-министр Канады Джастин Трюдо не оговорился. Об этом Life.ru заявил депутат Госдумы Сергей Колунов. Парламентарий напомнил, что западные политики привыкли "читать с бумажки" политически некорректные, длинные и монотонные речи, написанные спичрайтерами.

"Идеи и тезисы они формулируют и озвучивают не сами. Вот и получаются ситуации, когда на бумаге написаны мысли одних людей, а в голове — мысли собственные, которые нет-нет да и прослеживаются в публичных заявлениях. Он просто озвучил собственные мысли. Прочитал не по листку, прочитал не мысли райтеров, согласованные с позицией США, а озвучил личную позицию", — добавил депутат.

Более того, указал Колунов, Трюдо не одинок в этом вопросе. Такой же позиции придерживается большая часть населения западных стран.