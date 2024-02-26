Задержан экс-владелец национализированного ЧЭМК, узнали СМИ

Бывший владелец Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрий Антипов задержан в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

В 2021 году Юрий Антипов вошёл в список богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Его состояние тогда оценивали в $700 миллионов.

Ранее сегодня, 26 февраля, Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры и передал акции ЧЭМК, "Кузнецких ферросплавов" и Серовского завода ферросплавов, принадлежавшие семье Антипова, в пользу государства. Важные для оборонной сферы предприятия были незаконно приватизированы в 90-е годы, а сейчас их продукция вывозится за рубеж по заниженным ценам. Братья Антиповы давно уехали из России и стали гражданами США и Австрии, заводы при этом переписали на родителей в Челябинске.