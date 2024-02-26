Пару из Крыма нашли мёртвой на съёмной квартире в Петербурге

В Петербурге на съёмной квартире нашли тела двух жителей Крыма. Об этом сообщает издание 78.ru.

Уточняется, что тела обнаружила 25 февраля собственница квартиры в Калининском районе. Женщина пришла проверить своих арендаторов, которые перестали выходить на связь. Перепуганная хозяйка сразу позвонила в правоохранительные органы. Полицейским удалось выяснить, что умершие парень и девушка раньше проживали в Крыму. Никто из них не имел работы, молодой человек ранее был судим.

Специалисты не нашли на телах следов насильственной смерти, однако заметили банковскую карту, свёрнутую купюру и пакет с частичками белого порошка. По предварительной информации, молодые люди скончались из-за острого отравления неизвестным веществом, их тела уже отправили патологоанатомам. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.