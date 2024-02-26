Путин рассказал, в чём заключается залог будущего России
Путин назвал надёжные жизненные ориентиры у молодёжи залогом будущего России
Залог будущего России состоит в том, чтобы у молодого поколения были надёжные ориентиры, среди которых традиционные ценности. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам церемонии вручения премии общества "Знание".
Путин назвал надёжные жизненные ориентиры у молодёжи залогом будущего России. Видео © Telegram / Кремль. Новости
"Залог будущего страны, преемственности её развития в том, чтобы у молодёжи были надёжные жизненные ориентиры, чтобы она считала подлинно своими наши традиционные ценности, училась на лучших образцах отечественной и мировой культуры, литературы, достижениях науки и образования", — сказал глава государства.
Кроме того, подчеркнул президент, молодёжь должна знать историю России, имена настоящих героев и созидателей, ведь это то, что служит основой национальной идентичности нашей страны.
Кстати, ранее Путин, выступая на форуме "Сильные идеи для нового времени", заявил, что в России толерантно относятся к людям нетрадиционной сексуальной ориентации. Никто этих людей не ограничивает, главное, чтобы они не трогали детей, подчеркнул тогда президент.
Напомним, что премия российского общества "Знание" учреждена для признания достижений российских деятелей просвещения: преподавателей, лекторов, школьных учителей, блогеров, компаний, СМИ, а также других выдающихся людей и проектов из разных областей, осуществляющих просветительскую деятельность. Лауреатами премии станут просветители, просветительские проекты и компании, завоевавшие высокие оценки экспертов и почётного жюри, а также симпатии зрителей. Премия вручается ежегодно.
Telegram / Кремль. Новости