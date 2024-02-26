Путин рассказал, в чём заключается залог будущего России

Залог будущего России состоит в том, чтобы у молодого поколения были надёжные ориентиры, среди которых традиционные ценности. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам церемонии вручения премии общества "Знание".

Путин назвал надёжные жизненные ориентиры у молодёжи залогом будущего России. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Залог будущего страны, преемственности её развития в том, чтобы у молодёжи были надёжные жизненные ориентиры, чтобы она считала подлинно своими наши традиционные ценности, училась на лучших образцах отечественной и мировой культуры, литературы, достижениях науки и образования", — сказал глава государства.

Кроме того, подчеркнул президент, молодёжь должна знать историю России, имена настоящих героев и созидателей, ведь это то, что служит основой национальной идентичности нашей страны.

Кстати, ранее Путин, выступая на форуме "Сильные идеи для нового времени", заявил, что в России толерантно относятся к людям нетрадиционной сексуальной ориентации. Никто этих людей не ограничивает, главное, чтобы они не трогали детей, подчеркнул тогда президент.