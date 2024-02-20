Путин поддержал идею упростить переезд в РФ людям с традиционными ценностями
Идея о том, чтобы упростить переезд в Россию иностранным гражданам, которые разделяют традиционные ценности, является хорошей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени".
"Идея хорошая — ориентироваться на традиционно-нравственные ценности при приёме людей, которые хотят у нас здесь жить. Только как определить, каких реально ценностей человек придерживается?" — задался вопросом российский лидер, комментируя предложение итальянской студентки МГИМО Ирене Чеккини.
Напомним, ранее в Кремле анонсировали усовершенствование действующей миграционной системы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил, что тема мигрантов сегодня актуальна, а также указал на весьма сбалансированную позицию Владимира Путина по данному вопросу. В январе стало известно, что для приехавших в РФ мигрантов создадут цифровые профили до конца года. Это решение обеспечит достоверное подтверждение личности иностранцев, прибывающих в страну.
Kremlin.ru