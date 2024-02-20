Путин поддержал идею упростить переезд в РФ людям с традиционными ценностями

Идея о том, чтобы упростить переезд в Россию иностранным гражданам, которые разделяют традиционные ценности, является хорошей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени".

"Идея хорошая — ориентироваться на традиционно-нравственные ценности при приёме людей, которые хотят у нас здесь жить. Только как определить, каких реально ценностей человек придерживается?" — задался вопросом российский лидер, комментируя предложение итальянской студентки МГИМО Ирене Чеккини.