"Наставником года" в премии "Знание" стал учитель математики из Петербурга

Учитель математики из Санкт-Петербурга Кирилл Сухов победил в номинации "Наставник года" премии общества "Знание". Торжественная церемония награждения лауреатов состоялась в понедельник, 26 февраля, в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве.

Кирилл Сухов на награждении премии "Знание". Видео © VK / Российское общество "Знание"

С 2018 года Сухов возглавляет сборную России по математике — под его руководством она стала занимать призовые места на международных олимпиадах. Кроме того, педагог создаёт задания для олимпиад и турниров по математике. Также Сухов преподаёт в образовательном центре "Сириус".

Юным просветителем года признан чемпион мира по знанию китайского языка среди школьников до 14 лет — уроженец Свердловской области Дмитрий Васецкий. 12-летний подросток вместе с Московским музеем анимации трудится над русско-китайским мультфильмом "Мечты сбываются", а также создаёт пособие по изучению китайского для детей. Кроме того, талантливый школьник работал над озвучкой аудиогида для выставки "Россия".

Лауреатом премии за вклад в просвещение в истории стал помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

Владимир Мединский на награждении премии "Знание". Видео © VK / Российское общество "Знание"

"Самую большую благодарность я хотел бы адресовать вам, дорогие телезрители, радиослушатели, подписчики и читатели "Рассказов из русской истории", потому что ваши комментарии, вопросы, письма получаем постоянно — это очень вдохновляет. Я никогда не думал, что тех, кто столь хорошо разбирается, ценит нашу историю и любит её, так много в нашей стране", — отметил он во время награждения.