"Наставником года" в премии "Знание" стал учитель математики из Петербурга
Учитель из Петербурга победил в номинации "Наставник года" премии "Знание"
Учитель математики из Санкт-Петербурга Кирилл Сухов. Обложка © Образовательный центр "Сириус"
Учитель математики из Санкт-Петербурга Кирилл Сухов победил в номинации "Наставник года" премии общества "Знание". Торжественная церемония награждения лауреатов состоялась в понедельник, 26 февраля, в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве.
Кирилл Сухов на награждении премии "Знание". Видео © VK / Российское общество "Знание"
С 2018 года Сухов возглавляет сборную России по математике — под его руководством она стала занимать призовые места на международных олимпиадах. Кроме того, педагог создаёт задания для олимпиад и турниров по математике. Также Сухов преподаёт в образовательном центре "Сириус".
Юным просветителем года признан чемпион мира по знанию китайского языка среди школьников до 14 лет — уроженец Свердловской области Дмитрий Васецкий. 12-летний подросток вместе с Московским музеем анимации трудится над русско-китайским мультфильмом "Мечты сбываются", а также создаёт пособие по изучению китайского для детей. Кроме того, талантливый школьник работал над озвучкой аудиогида для выставки "Россия".
Лауреатом премии за вклад в просвещение в истории стал помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.
Владимир Мединский на награждении премии "Знание". Видео © VK / Российское общество "Знание"
"Самую большую благодарность я хотел бы адресовать вам, дорогие телезрители, радиослушатели, подписчики и читатели "Рассказов из русской истории", потому что ваши комментарии, вопросы, письма получаем постоянно — это очень вдохновляет. Я никогда не думал, что тех, кто столь хорошо разбирается, ценит нашу историю и любит её, так много в нашей стране", — отметил он во время награждения.
Премия "Знание" учреждена Российским обществом "Знание" в 2021 году для признания достижений учителей, лекторов, авторов, блогеров и других деятелей просвещения. В этот раз награда вручается в 19 номинациях. В общей сложности заявки подали 18 304 человека. Лауреатов по результатам защиты проектов определяло жюри премии. Кроме того, за понравившихся участников голосовало свыше 120 тысяч россиян.