27 февраля: Сводки военкоров, которые не попали в новости Какие населённые пункты освобождает Армия России в ДНР и Запорожье, что потерял на дне бутылки главком ВСУ и почему западный журналист снял честную документалку о том, что происходит после освобождения городов и сёл от ВСУ. 26 февраля, 21:35 Сводки военкоров, которые не попали в новости. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Что происходит в ДНР: Авдеевка, Часов Яр, Угледарское направление, 27 февраля

На Авдеевском направлении российские военные продолжают наступление. Освобождение села Ласточкино подтвердили в Минобороны РФ. Известно, что противник потерял до 410 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, 20 автомобилей, 122-миллиметровую гаубицу Д-30. Сейчас идут бои у населённых пунктов Орловка и Северное. В последнем ещё не завершена зачистка, поэтому информация об освобождении Северного пока не проходит в официальных новостях. Также передовые подразделения штурмуют окраину населённого пункта Тоненькое, сообщают военкоры.

— Наши войска таранят те самые "выгодные подготовленные позиции", по заявлению Сырского, на которые ВСУ бежали из Авдеевки. Основную ударную силу там у противника представляет 47-я ОМБр, которая набита западной техникой, в том числе и "Абрамсами". Также на этой линии сидят драпальщики из "Азова", куски 110-й ОМБр, которые сумели убежать из Авдеевки, а также различные фольксштурмы, спецназы и наёмники, — комментирует военный эксперт Борис Рожин.

Первый американский танк Abrams, который ВСУ применили в зоне СВО, уничтожен в районе Авдеевки. Ему не помогли ни динамическая защита, ни доработки.

На Авдеевском направлении силами 15-й мотострелковой бригады сожжён первый танк M1 Abrams. Фото © t.me / negumanitarnaya_pomosch_Z

На направлении Часов Яр западнее Артёмовска противник намерен отходить после боёв в центре населённого пункта Ивановское (Красное). Очень много сообщений подразделений ВСУ о своём тяжёлом положении, пишут военкоры: "Наши войска сумели закрепиться на Садовой. Это крайняя улица посёлка".

На Кураховском направлении Армия России выбивает ВСУ из восточной части Георгиевки. На Угледарском направлении российские войска расширяют зону контроля под Новомихайловкой, пока в ней идут бои.

— Из Угледара противник перебрасывает войска в Новомихайловку, потому что там у ВСУ очень тяжёлое положение, — отмечает военный эксперт Михаил Онуфриенко. — Помимо наступления с востока в центр села наши бойцы уже пять дней ведут упорные бои за ферму, продвигаясь с юга по частному сектору.





Запорожская область: Работино, 27 февраля

В Работине на Запорожском фронте идут тяжёлые кровопролитные бои, потери с обеих сторон. По скоплениям противника в Орехове наносятся успешные удары ФАБ с УМПК. В районе населённого пункта отражена атака штурмовой группы 118-й механизированной бригады ВСУ.

Эксперты сравнивают линию обороны ВСУ у Работина с кладбищем натовской техники, везде разбитые окопы и трупы боевиков ВСУ. Военкор Семён Пегов отмечает активную оборону ВСУ и попытки поймать российских штурмовиков в "клещи". По его словам, под ударами находятся украинские позиции в Малых Щербаках, Малой Токмачке и Малиновке. Ситуацию в районе этого населённого пункта он обозначает как "качели" с преобладающей активностью ВС РФ.

— Юго-западнее Вербового российским войскам удалось занять новые позиции в лесопосадках. По факту это лунный пейзаж, — пишет Пегов.

Западные СМИ — про ВСУ и Россию

Der Spiegel рассказывает, как Европа разыскивает по всему миру остатки боеприпасов для Украины. Издание указывает на переговоры с Индией и арабскими странами, сообщая, что собственные запасы Киева могут закончиться раньше июня. Берлин уже готов выделить €7 миллиардов на закупку вооружения для ВСУ в 2024 году.

— Киев ранее заявлял, что ему необходимо 200 тысяч артиллерийских снарядов в месяц. На данный момент Евросоюз производит около 50 тысяч в месяц, и, естественно, не все они идут на Украину. Но уже к концу 2024 года ЕС намерен выйти на производство 1,4 миллиона снарядов в год, или 116 тысяч единиц в месяц. То есть трудности с острой нехваткой боеприпасов для артиллерии ВСУ носят временный характер. И это мы не берём в расчёт американский ВПК, который тоже наращивает объёмы выпуска, — отмечает директор Института международных политических и экономических стратегий Елена Панина, добавляя, что у России сохраняется окно продолжительностью в год-полтора для достижения коренного перелома в СВО.

Der Spiegel рассказывает, как Европа разыскивает по всему миру остатки боеприпасов для Украины. Фото © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Телеканал ITV на прошлой неделе выпустил документальный фильм "Война на Украине: другая сторона", где представлена точка зрения на конфликт, отличающаяся от "правильной", а русский солдат впервые не показан кровожадным "орком", пишет Daily Mail. Съёмки фильма проходили на освобождённых Россией территориях в сопровождении координатора из МИД, в ленте — реплики и диалоги военнослужащих и местных жителей.

Что ищет украинский главком на дне бутылки

Украинские паблики сообщают о том, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский "едва держался на ногах" в ходе своего визита в один из рекрутинговых центров Львова. Позднее появилось видео, где он и министр обороны Умеров приехали якобы в какой-то блиндаж на фронте с внезапной проверкой. Но на фото оказалось, что они не в блиндаже, а в каком-то бизнес-центре с офисными потолками, пишут военкоры.



Появились версии, что алкоголем Сырский "заливает" стресс от понесённых потерь и ответственность за чужие решения. Либо готовится к показательной казни и срыву погон: глава киевского режима накануне заявил об аудите на фоне решения главнокомандующего ВСУ отвести войска из Авдеевки и Крынок. По словам Зеленского, это необходимо для того, чтобы сделать выводы о случившемся: "В первую очередь решить вопрос с резервами. Резерв не был нормально подготовлен. Это факт, мы должны его признать".

Авторы Дмитрий Шестопалов