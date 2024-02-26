Философ Дугин назвал истинного врага, которому противостоит Россия в зоне СВО

Россия проводит спецоперацию на Украине (СВО) против однополярного мира. Такое мнение выразил русский философ Александр Дугин во время выступления на открытии Форума многополярности в Москве.

"Однополярный мир — это победа либерализма, который стал единственной идеологией. Но многополярность — это возражение Западу. Запад — это провинция наряду с другими. Лишь одна из цивилизаций, лишь один из полюсов многополярного мира", — подчеркнул философ в беседе с "Царьградом".

По словам Дугина, на Западе принимается система ценностей, где "только одна культура — постмодерн, только одно представление о семье — ЛГБТ*. Философ пояснил, что претензии западных стран на универсализм являются ложными, именно им и противостоит Россия. Победа нашей страны докажет, что Западу можно сказать "нет", считает специалист.

Дугин напомнил, что противостоять Западу пытаются многие страны. В частности, в настоящее время между Китаем и Западом уже идёт экономическая война, происходит столкновение и западных стран с исламским миром на Ближнем Востоке. Параллельно поднимаются Африка, Индия и Латинская Америка. По словам Дугина, уже шесть цивилизаций из семи объединились для антиколониальной борьбы. Философ указал, что многополярный процесс пытается остановить лишь Запад.

Ранее в Кремле заявили, что специальная военная операция (СВО), проводимая Россией на Украине, приняла форму войны против Коллективного Запада. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, западные государства напрямую вовлечены в украинский конфликт.