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26 февраля, 16:37

Философ Дугин назвал истинного врага, которому противостоит Россия в зоне СВО

Философ Дугин заявил, что Россия ведёт борьбу с однополярным миром

Россия проводит спецоперацию на Украине (СВО) против однополярного мира. Такое мнение выразил русский философ Александр Дугин во время выступления на открытии Форума многополярности в Москве.

"Однополярный мир это победа либерализма, который стал единственной идеологией. Но многополярность это возражение Западу. Запад это провинция наряду с другими. Лишь одна из цивилизаций, лишь один из полюсов многополярного мира", подчеркнул философ в беседе с "Царьградом".

По словам Дугина, на Западе принимается система ценностей, где "только одна культура — постмодерн, только одно представление о семье — ЛГБТ*. Философ пояснил, что претензии западных стран на универсализм являются ложными, именно им и противостоит Россия. Победа нашей страны докажет, что Западу можно сказать "нет", считает специалист.

Дугин напомнил, что противостоять Западу пытаются многие страны. В частности, в настоящее время между Китаем и Западом уже идёт экономическая война, происходит столкновение и западных стран с исламским миром на Ближнем Востоке. Параллельно поднимаются Африка, Индия и Латинская Америка. По словам Дугина, уже шесть цивилизаций из семи объединились для антиколониальной борьбы. Философ указал, что многополярный процесс пытается остановить лишь Запад.

В США заявили о расколе Европы из-за помощи Украине
В США заявили о расколе Европы из-за помощи Украине

Ранее в Кремле заявили, что специальная военная операция (СВО), проводимая Россией на Украине, приняла форму войны против Коллективного Запада. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, западные государства напрямую вовлечены в украинский конфликт.

* Деятельность движения запрещена в РФ как экстремистская.

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Дарья Нарыкова
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