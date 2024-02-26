В России отметят 150-летие Союза театральных деятелей
Путин подписал указ о праздновании 150-летия Союза театральных деятелей в РФ
В России на государственном уровне отметят 150-летний юбилей Союза театральных деятелей (СТД) в 2026 году. Соответствующий указ о праздновании юбилея организации подписал президент РФ Владимир Путин. Документ размещён 26 февраля на официальном портале правовой информации.
"В связи с исполняющимся в 2026 году 150-летием Союза театральных деятелей России постановляю: образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 150-летия Союза театральных деятелей РФ", — говорится в указе.
Председателем оргкомитета по подготовке праздника назначен первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко.
Союз театральных деятелей России является одним из старейших культурных союзов страны. Организацию учредили в 1876 году под названием Общество взаимного вспоможения русских артистов. Первым председателем обновлённого союза в 1986 году стал советский актёр Михаил Ульянов.
А ранее Life.ru писал, что актёр и художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков был избран председателем СТД. Он сменил Александра Калягина, который руководил союзом почти 30 лет.
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