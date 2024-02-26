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26 февраля, 17:38

Концерт Гребенщикова* в Дубае отменили из-за плохого состояния музыканта

Борис Гребенщиков*. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Борис Гребенщиков*. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

В Дубае отменили концерт лидера группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова* из-за состояния здоровья музыканта. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, выступление 70-летнего рокера должно было пройти 28 февраля в клубе The Square. Но концерт сорвался из-за плохого самочувствия артиста. Чем именно болен Гребенщиков*, пока не известно. Организаторы обещают автоматически вернуть деньги за билеты.

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Ранее Life.ru писал, что Гребенщиков* закрывает последнее ИП в России. Музыкант проживает в Англии, дома не был около двух лет, а основные связанные с ним российские компании давно ликвидировала ФНС. У артиста оставалось одно ИП, но в ноябре он подал заявление о его ликвидации. Правда, рокер не оплатил долг.

* Внесён в реестр иностранных агентов.

Никита Никонов
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