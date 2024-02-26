Концерт Гребенщикова* в Дубае отменили из-за плохого состояния музыканта

По данным телеграм-канала, выступление 70-летнего рокера должно было пройти 28 февраля в клубе The Square. Но концерт сорвался из-за плохого самочувствия артиста. Чем именно болен Гребенщиков*, пока не известно. Организаторы обещают автоматически вернуть деньги за билеты.

Ранее Life.ru писал, что Гребенщиков* закрывает последнее ИП в России. Музыкант проживает в Англии, дома не был около двух лет, а основные связанные с ним российские компании давно ликвидировала ФНС. У артиста оставалось одно ИП, но в ноябре он подал заявление о его ликвидации. Правда, рокер не оплатил долг.