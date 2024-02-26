Бешеный состав: В Индии грузовой поезд проехал 80 км без машиниста и попал на видео
В Индии грузовой поезд проехал 80 километров без машиниста
В Индии грузовой поезд проехал без машиниста 80 километров и даже успел разогнаться до сотни километров в час. Об инциденте сообщает газета Times of India.
Кадры проезда без машиниста по Индии. Видео © X / shashank_ssj
"Потенциальная катастрофа была едва предотвращена, когда товарный поезд, выехавший из Катхуа без машиниста, остановился возле Унчи Басси через 80 километров", — говорится в материале.
Предположительно, во время смены экипажа машинисты забыли нажать на ручной тормоз, из-за этого поезд двинулся под уклон. Бешеный состав проехал пять станций, а остановить его удалось с помощью деревянных блоков на рельсах. О повреждениях состава не сообщается. Расследованием инцидента сейчас занимаются сотрудники индийской железной дороги.
Ранее Life.ru сообщал, что объятый огнём "призрачный" поезд "сбежал" от пожарных и полиции в Германии. Момент попал на видео.
Кадр из видео X / shashank_ssj