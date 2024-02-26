Большинство государств готовы с уважением слушать точку зрения России, которая, в свою очередь, желает получать знания и открыта для мира. Об этом во время вручения премии общества "Знание" в номинации "Международный просветитель" заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы рады, что большинство стран мира также открыты к тому, чтобы делиться знаниями с нами, нести нам свои идеи, мировоззрение, и слушать с таким же уважением нашу точку зрения, и рассказывать о нашей точке зрения, и о нашей стране, и о нас в своих странах", — отметил представитель Кремля, подчеркнув, что так и выглядит гармония.

Песков добавил, что в государствах мирового меньшинства не так сильно хотят делиться знаниями с Россией, но это не значит, что там нет людей, которые, несмотря на стереотипы, сохраняют любовь к другим странам.