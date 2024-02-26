"Бледное будущее": Боррель признал конец эры всеобщего доминирования Запада
Боррель: Время доминирования Запада полностью закончилось
Эпоха всеобщего доминирования Запада полностью закончилась, однако в Европе ещё этого не осознают, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Его слова опубликованы на официальном портале офиса по иностранным делам и политике безопасности.
"Эра западного доминирования окончательно завершилась. Хотя теоретически мы это понимаем, мы не всегда делаем практические выводы из этой новой реальности", — подчеркнул Боррель.
Он также обратил внимание, что Европе грозит "бледное будущее с точки зрения угрозы безопасности", так как СВО и обострение палестино-израильского конфликта серьёзно усилили противостояние Запада и Глобального Юга.
Ранее Боррель заявил, что исход конфликта на Украине может решиться в ближайшие месяцы, поэтому Брюссель должен больше поддерживать Киев. Главный дипломат ЕС призвал Европу проснуться.
ТАСС / Tobias Hase