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26 февраля, 18:42

"Бледное будущее": Боррель признал конец эры всеобщего доминирования Запада

Боррель: Время доминирования Запада полностью закончилось

Эпоха всеобщего доминирования Запада полностью закончилась, однако в Европе ещё этого не осознают, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Его слова опубликованы на официальном портале офиса по иностранным делам и политике безопасности.

"Эра западного доминирования окончательно завершилась. Хотя теоретически мы это понимаем, мы не всегда делаем практические выводы из этой новой реальности", — подчеркнул Боррель.

Он также обратил внимание, что Европе грозит "бледное будущее с точки зрения угрозы безопасности", так как СВО и обострение палестино-израильского конфликта серьёзно усилили противостояние Запада и Глобального Юга.

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Ранее Боррель заявил, что исход конфликта на Украине может решиться в ближайшие месяцы, поэтому Брюссель должен больше поддерживать Киев. Главный дипломат ЕС призвал Европу проснуться.

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ТАСС / Tobias Hase

Анатолий Симоненко
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