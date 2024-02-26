"Бледное будущее": Боррель признал конец эры всеобщего доминирования Запада

Эпоха всеобщего доминирования Запада полностью закончилась, однако в Европе ещё этого не осознают, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Его слова опубликованы на официальном портале офиса по иностранным делам и политике безопасности.

"Эра западного доминирования окончательно завершилась. Хотя теоретически мы это понимаем, мы не всегда делаем практические выводы из этой новой реальности", — подчеркнул Боррель.

Он также обратил внимание, что Европе грозит "бледное будущее с точки зрения угрозы безопасности", так как СВО и обострение палестино-израильского конфликта серьёзно усилили противостояние Запада и Глобального Юга.