Зеленский подписал закон о демобилизации срочников

Законопроект о демобилизации был внесён в Раду как неотложный. Согласно ему, те, кто был демобилизован, получают годовую отсрочку от дальнейшей мобилизации. Однако уточняется, что это касается только тех военнослужащих, которые проходили срочную службу и к 24 февраля 2022 года были оставлены служить бессрочно.