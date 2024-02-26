Зеленский подписал закон о демобилизации срочников
Зеленский подписал закон о демобилизации солдат-срочников по спецуказу
Владимир Зеленский подписал закон о демобилизации солдат-срочников. Об этом указано на сайте Верховной рады Украины.
Законопроект о демобилизации был внесён в Раду как неотложный. Согласно ему, те, кто был демобилизован, получают годовую отсрочку от дальнейшей мобилизации. Однако уточняется, что это касается только тех военнослужащих, которые проходили срочную службу и к 24 февраля 2022 года были оставлены служить бессрочно.
Видимо, на это решение повлияли протесты родственников бойцов ВСУ. Недавно они вышли с протестом на майдан в столице Украины с требованием ответить на вопрос о том, когда будет проведена демобилизация.
president.gov.ua