На последних совещаниях Владимир Зеленский выглядел измотанным и опустошённым. Об этом со ссылкой на источники передаёт Guardian.

"Несколько источников сообщили, что после двух лет руководства воюющей страной президент на последних совещаниях выглядит опустошённым", — говорится в материале.

В статье подчёркивается, что украинское общество устало от конфликта. Также у киевского режима имеются внешние проблемы, такие как раскол в международной повестке по поводу предоставления помощи Незалежной. Автор материала также отметил, что на Украину возвращается политическая конкуренция, а это говорит о том, что Зеленского больше не считают неприкасаемым.