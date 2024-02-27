Удручающий вид Зеленского на последних совещаниях не остался без внимания
Guardian: Зеленский на последних совещаниях выглядел измотанным и опустошённым
Владимир Зеленский. Обложка © t.me / Zelenskiy / Official
На последних совещаниях Владимир Зеленский выглядел измотанным и опустошённым. Об этом со ссылкой на источники передаёт Guardian.
"Несколько источников сообщили, что после двух лет руководства воюющей страной президент на последних совещаниях выглядит опустошённым", — говорится в материале.
В статье подчёркивается, что украинское общество устало от конфликта. Также у киевского режима имеются внешние проблемы, такие как раскол в международной повестке по поводу предоставления помощи Незалежной. Автор материала также отметил, что на Украину возвращается политическая конкуренция, а это говорит о том, что Зеленского больше не считают неприкасаемым.
Накануне, 26 февраля, Life.ru писал, что Владимир Зеленский поплакался американским журналистам о печальном будущем киевского режима без помощи США. По его словам, без поддержки Соединённых Штатов Украина потеряет много людей и лишится территорий.