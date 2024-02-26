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26 февраля, 11:36

Зеленский поплакался американским журналистам о печальном будущем Киева без помощи США

Зеленский: Украина потеряет много людей и территорий без военной помощи США

Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / Burak Akbulut

Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / Burak Akbulut

Без помощи Соединённых Штатов Украина потеряет много людей и лишится территорий. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC.

"Мы потеряем много людей, территории", — сказал он, отвечая на вопрос, что произойдёт с Украиной без помощи США.

Зеленский надеется, что Вашингтон искренне желает победы Киеву, а не просто хочет ослабить Россию с помощью конфликта. Кроме того, он прокомментировал возможное возвращение Дональда Трампа на пост президента США в случае победы на выборах. Зеленский выразил надежду, что политика Вашингтона в отношении Украины не изменится.

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Ранее Life.ru писал, что Зеленский заявил о преимуществе России в вооружении, а также призвал Запад активизировать помощь ВСУ. Кроме того, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пожаловался США на нехватку снарядов и в связи с этим допустил дальнейший отход украинских войск. Ещё одна жалоба поступила от главы Минобороны Незалежной Рустема Умерова. По его словам, половина вооружения, которое выделяют Киеву западные страны, не поступает вовремя.

Дарья Нарыкова
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