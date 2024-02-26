Зеленский поплакался американским журналистам о печальном будущем Киева без помощи США

Без помощи Соединённых Штатов Украина потеряет много людей и лишится территорий. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC.

"Мы потеряем много людей, территории", — сказал он, отвечая на вопрос, что произойдёт с Украиной без помощи США.