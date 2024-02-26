Зеленский поплакался американским журналистам о печальном будущем Киева без помощи США
Зеленский: Украина потеряет много людей и территорий без военной помощи США
Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / Burak Akbulut
Без помощи Соединённых Штатов Украина потеряет много людей и лишится территорий. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC.
"Мы потеряем много людей, территории", — сказал он, отвечая на вопрос, что произойдёт с Украиной без помощи США.
Зеленский надеется, что Вашингтон искренне желает победы Киеву, а не просто хочет ослабить Россию с помощью конфликта. Кроме того, он прокомментировал возможное возвращение Дональда Трампа на пост президента США в случае победы на выборах. Зеленский выразил надежду, что политика Вашингтона в отношении Украины не изменится.
Ранее Life.ru писал, что Зеленский заявил о преимуществе России в вооружении, а также призвал Запад активизировать помощь ВСУ. Кроме того, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пожаловался США на нехватку снарядов и в связи с этим допустил дальнейший отход украинских войск. Ещё одна жалоба поступила от главы Минобороны Незалежной Рустема Умерова. По его словам, половина вооружения, которое выделяют Киеву западные страны, не поступает вовремя.