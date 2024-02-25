"Давление очень сильное": Зеленский сделал неожиданное признание об Украине
Зеленский признал, что Украина может потерять ещё больше территорий
На фронте для Вооружённых сил Украины (ВСУ) складывается тяжёлая ситуация: Киев может лишиться ещё больше своих территорий. Такое заявление сделал Владимир Зеленский на пресс-конференции на форуме "Украина. 2024 год".
"Давление на фронте очень сильное. Мы будем терять 100 метров, 50 метров. Это для нас важно, но стратегически важнее не терять людей", — указал Зеленский.
А ранее Зеленский после того, как назначил нового главкома ВСУ Александра Сырского, поставил ему задачу избежать застоя на фронте и разработать новый план. Также он просил военачальника не требовать слишком большого количества новобранцев в ВСУ по мере того, как новый законопроект о мобилизации проходит через парламент.
О потере Украиной новых территорий говорят уже давно, в том числе и на Западе. Так, ранее в США сделали страшный для Киева прогноз после потери Авдеевки.
President.gov.ua