"Давление очень сильное": Зеленский сделал неожиданное признание об Украине

На фронте для Вооружённых сил Украины (ВСУ) складывается тяжёлая ситуация: Киев может лишиться ещё больше своих территорий. Такое заявление сделал Владимир Зеленский на пресс-конференции на форуме "Украина. 2024 год".

"Давление на фронте очень сильное. Мы будем терять 100 метров, 50 метров. Это для нас важно, но стратегически важнее не терять людей", — указал Зеленский.

А ранее Зеленский после того, как назначил нового главкома ВСУ Александра Сырского, поставил ему задачу избежать застоя на фронте и разработать новый план. Также он просил военачальника не требовать слишком большого количества новобранцев в ВСУ по мере того, как новый законопроект о мобилизации проходит через парламент.