Раскрыт первый приказ Зеленского новому главкому ВСУ
CNN: Зеленский поставил главкому ВСУ Сырскому задачу избежать застоя на фронте
Владимир Зеленский с новым главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Обложка © t.me/osirskiy
Владимир Зеленский поставил перед новым главнокомандующим ВСУ Александром Сырским задачу разработать новый план, который позволит избежать застоя в боевых действиях и придать новый фокус конфликту. Об этом узнал телеканал CNN.
"Политическое руководство Украины оказывает давление на Сырского, требуя разработать новый план, который позволит избежать "застоя" на поле боя", – утверждает автор статьи.
По сведениях телеканала, Зеленский также просил Сырского не требовать слишком большого количества новобранцев в ВСУ по мере того, как новый законопроект о мобилизации проходит через парламент. Автор при этом замечает, что независимо от числа мобилизованных, превосходство в численности всё равно останется у Российской Армии.
Напомним, 8 февраля Владимир Зеленский назначил новым главкомом ВСУ Александра Сырского. Его предшественник Валерий Залужный уволен без нового назначение, но со словами благодарности "за два года защиты". Новый главком родился во Владимирской области, где и сейчас проживают его родные. Брат Сырского давно не общается с родственником, уехавшим на Украину. А отец главкома — военный пенсионер.