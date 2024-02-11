Раскрыт первый приказ Зеленского новому главкому ВСУ

Владимир Зеленский поставил перед новым главнокомандующим ВСУ Александром Сырским задачу разработать новый план, который позволит избежать застоя в боевых действиях и придать новый фокус конфликту. Об этом узнал телеканал CNN.

По сведениях телеканала, Зеленский также просил Сырского не требовать слишком большого количества новобранцев в ВСУ по мере того, как новый законопроект о мобилизации проходит через парламент. Автор при этом замечает, что независимо от числа мобилизованных, превосходство в численности всё равно останется у Российской Армии.