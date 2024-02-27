Эксперт назвал главную ошибку начинающих лыжников

По его словам, новички часто одеваются излишне тепло, как на зимнюю прогулку. Но во время занятий на беговых лыжах работает много мышц и вырабатывается большое количество тепла. В горнолыжном костюме можно быстро перегреться. В итоге организм теряет много влаги и человек быстро устаёт. Также у специальной одежды более узкий, облегающий крой, в ней удобнее ходить и бегать на лыжах.