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26 февраля, 21:59

Эксперт назвал главную ошибку начинающих лыжников

Эксперт Склизков: Начинающие лыжники часто неправильно одеваются

Тем, кто только учится кататься на лыжах, важно избежать распространённых ошибок. В частности, необходимо выбрать правильную экипировку, рассказал "Газете.ru" эксперт Сергей Склизков.

"Главная ошибка, которую можно совершить, — это выбрать неправильную экипировку. В первую очередь это касается одежды", — пояснил Склизков.

По его словам, новички часто одеваются излишне тепло, как на зимнюю прогулку. Но во время занятий на беговых лыжах работает много мышц и вырабатывается большое количество тепла. В горнолыжном костюме можно быстро перегреться. В итоге организм теряет много влаги и человек быстро устаёт. Также у специальной одежды более узкий, облегающий крой, в ней удобнее ходить и бегать на лыжах.

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Ранее россиянам рассказали о правилах безопасности при зимних прогулках по лесу. Одно из них — узнавать температуру воздуха перед выходом из дома, а также данные о вероятности выпадения снега, ветрености и влажности. Об остальных правилах читайте в материале Life.ru.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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