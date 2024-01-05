Россиянам назвали 9 правил зимних прогулок в лесу

Новогодние каникулы — прекрасное время для прогулок, особенно, по лесам: хрустящий снежок, свежий воздух, завораживающая зимняя природа. Однако и здесь важно соблюдать правила безопасности. Их Лайфу назвал Игорь Малышенко — преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения Государственного университета просвещения.

1. Оцените погоду. Зимние погодные условия могут быть достаточно суровыми в лесу, это нужно учитывать. Перед выходом на прогулку узнайте температуру воздуха, вероятность выпадения снега, ветреность, влажность.

2. Сообщите близким, куда идёте. Заранее сообщайте близким о маршруте, это поможет вас найти в случае, если вы заблудитесь.

3. Возьмите с собой набор туриста. На случай, если вы собьётесь с пути, у вас должны быть с собой рабочий телефон, фонарик, компас, чтобы сориентироваться, если не получается определить местоположение с помощью телефона. Если планируете прогулку на длинную дистанцию – возьмите минимальный набор продуктов питания, воду, личную аптечку с препаратами, которые вам можно принимать, зажигалку или спички, но обязательно проследите, чтобы они не отсырели.

4. Утеплитесь. Надевайте тёплые вещи (шапку, варежки или перчатки, ботинки, куртку, теплые штаны, термобельё), чтобы не замерзнуть от пронизывающего ветра и низких температур, подбирайте одежду, в которой вы уверены и старайтесь не проводить экспериментов.

5. Трезво оцените своё состояние, если замёрзли. Внимательно следите за своим состоянием, если ваша одежда на практике оказалась неспособной противостоять непогоде, и вы начали замерзать или чувствуете первые признаки обморожения конечностей (кожа начала краснеть, теряется чувствительность, возникает ощущение покалывания или пощипывания). В этом случае Малышенко советует сразу двигаться в сторону дома, чтобы в максимально короткие сроки отогреться и не подвергнуть себя опасности.

6. Не подходите к животным. Если вы случайно встретили в лесу дикое животное, помните, оно может быть голодным и агрессивным, воздержитесь от прямого контакта, не подходите к нему близко, кто бы это ни был. Постарайтесь максимально тихо и быстро увеличить расстояние между вами, а если понимаете, что животное готовится атаковать, то постарайтесь занять возвышенное положение, забравшись на дерево или иной высокий объект, где зверь вас не достанет.

7. Не выходите на лёд. Воздержитесь выхода на лед естественных водоёмов, если не уверены в его толщине, а тем более от катания на коньках.

8. Будьте готовы оказывать первую помощь. Изучите и отработайте базовые навыки оказания первой помощи при потере сознания, остановке дыхания и кровообращения, наружных кровотечениях, травмах различных областей тела, и, конечно же, обморожении.

9. Не гуляйте один. Зимой темнеет быстро, поэтому не задерживайтесь надолго, правильно рассчитывайте световое время и свою скорость. Не ходите в лес в одиночку — позовите с собой друзей или родственников, будет не только веселее, но и безопаснее в случае возникновения непредвиденной ситуации.