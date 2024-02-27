Израиль может передать Украине системы раннего предупреждения о ракетных ударах

Руководство Израиля прорабатывает возможную передачу киевскому режиму систем раннего предупреждения о ракетных ударах. С соответствующим заявлением на заседании Генассамблеи Организации Объединённых Наций выступил постпред еврейского государства при всемирной организации Гилад Эрдан.

"Израиль работает над тем, чтобы предоставить Украине системы раннего предупреждения для защиты от ракетных ударов России и атак беспилотников", — заявил дипломат.

В рамках состоявшегося мероприятия израильский представитель также подчеркнул, что с февраля 2022 года Тель-Авив направил в Незалежную более 100 тонн "гуманитарного оборудования".