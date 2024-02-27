"Получат порцию подарков": Политолог напомнил Зеленскому о российской мощи

Владимир Зеленский во время переговоров с приехавшими в Киев западными политиками, а также на своей пресс-конференции заявил, что Украина готовит новое контрнаступление. Но атаки ВСУ начнутся не раньше будущего года, считает журналист и политолог Юрий Светов.

В беседе с телеканалом "360" он пояснил, что до декабря командование украинских сил проведёт перегруппировку и перевооружение, в то время как политруководство готовится к проведению саммитов о мире.

"Во всех этих разговорах Зеленского России отводится пассивная роль. В Киеве считают, что мы ждём, пока нам предложат участие в каких-то переговорах о мире. Вот это вот убеждение или самоуспокоение присутствует. Видимо, нам надо переубедить их в том, что Россия не станет терпеливо сидеть и ждать, пока Украина перевооружится", — пояснил Светов.

По его словам, уже есть данные, что главная оборонная компания Германии Rheinmetall собирается строить завод на территории Украины. Турция же выразила готовность ввести в производство завод по созданию БПЛА Bayraktar. О совместном военном производстве на Украине говорила и Великобритания. Светов заявил, что Россия следит за происходящим и в нужный момент эти заводы "получат такую порцию подарков", что работать они уже не начнут.

Тем временем страны Североатлантического альянса продолжают снабжать Украину новым оружием. Светов напомнил, что на линии фронта была замечена и уничтожена машина разминирования на базе Abrams, тогда как танки пока не вступали в боевые действия. Киев также настаивает на том, чтобы ему передали дальнобойное ракетное вооружение от Германии и Америки с дальностью до 500 километров. Вскоре начнутся поставки истребителей F-16. Только где их хранить, в Румынии или Молдавии, неизвестно.