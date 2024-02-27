Кабмин с 1 марта может ввести полугодовой запрет на экспорт бензина
РБК: Правительство с 1 марта может ввести полугодовой запрет на экспорт бензина
Правительство РФ в скором времени может запретить экспорт бензина. Как передаёт РБК со ссылкой на близкий к кабинету министров источник, это ограничение будет действовать полгода.
"Премьер-министр Михаил Мишустин одобрил запрет экспорта бензина на полгода — начиная с 1 марта 2024-го", — говорится в материале.
Помимо того, в статье утверждается, что также было принято решение об увеличении норматива продаж дизельного топлива на бирже до 16%. Стоит отметить, что ограничения не коснутся стран ЕАЭС, Монголии, Узбекистана, а также непризнанных Абхазии и Южной Осетии. Объём поставок бензина для этих клиентов уже согласован.
Журналисты сообщают, что временный запрет связан с сезонным ростом спроса на это топливо. Автором инициативы выступил вице-премьер Александр Новак. В письме от 21 февраля он сообщал, что на внутреннем рынке в связи с летними отпусками и периодом проведения полевых работ наступит сезон повышенного спроса на топливо. В связи с этим чиновник предложил ввести ограничения на экспорт бензина, чтобы нивелировать тем самым ажиотажный спрос и стабилизировать цены.
Чуть больше месяца назад Life.ru писал, что в российском кабмине не рассматривают возможность запрета экспорта бензина, в том числе из-за остановки работы установки на Нижегородском нефтеперерабатывающем заводе.
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