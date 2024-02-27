Названа категория граждан, которую могут освободить от уплаты процентов по кредитам

Участников специальной военной операции на Украине могут освободить от уплаты процентов по потребительским кредитам. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на соответствующее решение Комиссии по законопроектной деятельности (КЗД) Правительства РФ, которая рассматривала эту инициативу.

Стоит отметить, что автором этого предложения выступил Минфин РФ. В скором времени документ передадут на рассмотрение в Госдуму. По замыслу авторов законопроекта, если заёмщик уже уплатил проценты по потребкредиту во время льготного периода, то кредитно-финансовая организация перенаправит эти средства в счёт основного долга.

Возмещение также может быть направлено на другие займы участника СВО, если основной долг по кредиту уже полностью погашен. Из бюджета на эти цели будет выделено 5,7 миллиарда рублей.

Начальник аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олег Абелев в беседе с журналистами подчеркнул, что подобная инициатива прежде всего несёт социальную функцию, а затраченные на неё средства не станут существенной тратой на фоне общих расходов государства в 36,6 триллиона рублей. Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков, в свою очередь, считает, что в последние годы государство всё больше социальных функций делегирует кредитным организациям.