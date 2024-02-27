Под Запорожьем артиллеристы ВДВ уничтожили опорник ВСУ

Российские военные продолжают наступление на Запорожском направлении. Как сообщает Минобороны РФ, недавно там артиллеристы ВДВ уничтожили опорный пункт Вооружённых сил Украины.

В ведомстве подчеркнули, что на данном участке фронта отметились бойцы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ. Воздушная разведка обнаружила скопление живой силы противника в районе населённого пункта Вербовое. Эту информацию передали десантникам, которые получили задачу об уничтожении данной позиции украинцев.

"Расчёты реактивных систем залпового огня "Град" Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили живую силу ВСУ в опорном пункте на Запорожском направлении", — приводит РИА "Новости" заявление Минобороны РФ.