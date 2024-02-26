ВСУ за сутки потеряли почти полтысячи солдат на самом смертоносном участке фронта

За минувшие сутки украинская армия лишилась более 420 военных на Донецком направлении. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

"Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 28-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Курдюмовка, Андреевка и Красное ДНР", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале российского оборонного ведомства.