ВСУ за сутки потеряли почти полтысячи солдат на самом смертоносном участке фронта
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли свыше 420 военных на Донецком направлении
За минувшие сутки украинская армия лишилась более 420 военных на Донецком направлении. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.
"Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 28-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Курдюмовка, Андреевка и Красное ДНР", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале российского оборонного ведомства.
Также в районе Новомихайловки, ДНР, российским бойцам удалось отразить три атаки противника. В итоге ВСУ помимо живой силы потеряли два бронетранспортёра, четыре автомобиля, американскую артиллерийскую систему М777, а также станцию контрбатарейной борьбы.
Ранее сегодня стало известно, что российские войска освободили село Ласточкино под Авдеевкой. Накануне в ВСУ заявляли, что подразделения украинской армии отошли на западную окраину посёлка, "где заняли подготовленные оборонительные позиции". При этом днём 26 февраля Киеву пришлось признать потерю контроля над селом Ласточкино.
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