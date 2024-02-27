Подполье сообщило об уничтожении в Херсоне расположения сотрудников СБУ из Киева
ТАСС: Артиллерия уничтожила в Херсоне расположение сотрудников СБУ из Киева
Российская артиллерия поразила местонахождение киевских специалистов СБУ в Херсоне, пишет ТАСС со ссылкой на представителя местного пророссийского подполья.
"Подполье выяснило, где располагаются сотрудники СБУ, приехавшие из Киева в Херсон, по ним отработала российская артиллерия. После удара на месте фиксируется множество раненых и как минимум несколько уничтоженных силовиков киевского режима", — заявил собеседник издания.
Ранее стало известно, что силовики нейтрализовали агента украинских спецслужб, который накануне выборов готовился подорвать машину одного из политиков Запорожской области. В ходе осмотра места происшествия правоохранители нашли пистолет Макарова, патроны к нему и стреляные гильзы.
t.me / Минобороны России