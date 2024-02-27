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27 февраля, 04:26

Подполье сообщило об уничтожении в Херсоне расположения сотрудников СБУ из Киева

ТАСС: Артиллерия уничтожила в Херсоне расположение сотрудников СБУ из Киева

Российская артиллерия поразила местонахождение киевских специалистов СБУ в Херсоне, пишет ТАСС со ссылкой на представителя местного пророссийского подполья.

"Подполье выяснило, где располагаются сотрудники СБУ, приехавшие из Киева в Херсон, по ним отработала российская артиллерия. После удара на месте фиксируется множество раненых и как минимум несколько уничтоженных силовиков киевского режима", — заявил собеседник издания.

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Добычей Армии России под Херсоном стали три американские гаубицы М777 и самоходка Paladin

Ранее стало известно, что силовики нейтрализовали агента украинских спецслужб, который накануне выборов готовился подорвать машину одного из политиков Запорожской области. В ходе осмотра места происшествия правоохранители нашли пистолет Макарова, патроны к нему и стреляные гильзы.

Обложка ©

t.me / Минобороны России

Анатолий Симоненко
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