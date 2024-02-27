Подполье сообщило об уничтожении в Херсоне расположения сотрудников СБУ из Киева

Российская артиллерия поразила местонахождение киевских специалистов СБУ в Херсоне, пишет ТАСС со ссылкой на представителя местного пророссийского подполья.



"Подполье выяснило, где располагаются сотрудники СБУ, приехавшие из Киева в Херсон, по ним отработала российская артиллерия. После удара на месте фиксируется множество раненых и как минимум несколько уничтоженных силовиков киевского режима", — заявил собеседник издания.