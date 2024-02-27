Стало известно о первоначальной цели обвиняемого в подготовке теракта в Рубцовске

Обвиняемый в подготовке теракта в городе Рубцовске в Алтайском крае изначально собирался провести разведку на территории "Уралвагонзавода". Об этом злоумышленник рассказал в интервью корреспондентам РИА "Новости".

Собеседник информагентства сообщил, что связался со своими кураторами с Украины через популярный мессенджер, чтобы поехать воевать в Незалежную. Вместо этого ему сначала предложили выполнить задание в России. Стоит отметить, что он находился в Киргизии, где скрывался от мобилизации. По его словам, он поздно понял, что его использовали из-за российского паспорта. Также челябинец поделился с журналистами своей версией того, почему для теракта выбрали именно это место.

"Почему Алтайский-то регион? Потому что далеко от Урала, у них такой принцип, наверное, у тебя там мама с папой живут тебе на них не наплевать, а там — это уже не Россия… Маленький город Рубцовск, там есть "Уралвагонзавод", задание первоначальное с ним было связано, провести там разведку", — рассказал обвиняемый.

Позже кураторы поменяли объект. Обвиняемый подчеркнул, что стражи правопорядка буквально спасли ему жизнь, когда задержали.