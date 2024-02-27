Стало известно о первоначальной цели обвиняемого в подготовке теракта в Рубцовске
Готовивший теракт в Рубцовске мужчина интересовался Уралвагонзаводом
Обвиняемый в подготовке теракта в городе Рубцовске в Алтайском крае изначально собирался провести разведку на территории "Уралвагонзавода". Об этом злоумышленник рассказал в интервью корреспондентам РИА "Новости".
Собеседник информагентства сообщил, что связался со своими кураторами с Украины через популярный мессенджер, чтобы поехать воевать в Незалежную. Вместо этого ему сначала предложили выполнить задание в России. Стоит отметить, что он находился в Киргизии, где скрывался от мобилизации. По его словам, он поздно понял, что его использовали из-за российского паспорта. Также челябинец поделился с журналистами своей версией того, почему для теракта выбрали именно это место.
"Почему Алтайский-то регион? Потому что далеко от Урала, у них такой принцип, наверное, у тебя там мама с папой живут тебе на них не наплевать, а там — это уже не Россия… Маленький город Рубцовск, там есть "Уралвагонзавод", задание первоначальное с ним было связано, провести там разведку", — рассказал обвиняемый.
Позже кураторы поменяли объект. Обвиняемый подчеркнул, что стражи правопорядка буквально спасли ему жизнь, когда задержали.
Напомним, в октябре прошлого года Life.ru сообщал, что российские силовики пресекли теракт на территории Алтайского края. По данным регионального управления ФСБ, житель Челябинской области планировал взорвать здание мэрии города Рубцовска по заказу украинских кураторов.
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