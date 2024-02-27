Умер мэр Саянска Олег Боровский

На 64-м году жизни скончался мэр Саянска Олег Боровский. Трагическую новость в телеграм-канале сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

"Скоропостижно скончался наш коллега, мэр Саянска Олег Валерьевич Боровский. Это огромная утрата не только для Саянска, но и для всей области. Грамотный руководитель, который много лет управлял городом, своим трудом развивал его, старался сделать комфортнее для жителей", — рассказал глава региона.

По словам Кобзева, чиновник также помогал бойцам, участвующим в специальной военной операции на Украине: ездил на передовую и недавно отвозил им очередную партию гуманитарного груза.

Олег Боровский родился 31 декабря 1960 года в городе Улан-Батор (Монголия). С 1994 года он занимался предпринимательской деятельностью, а 14 сентября 2014 года был избран мэром Саянска. В 2019 году его переизбрали на пост главы города.

Чиновник также запомнился тем, что в конце 2022 года провёл совещание в костюме Деда Мороза. На предновогодней планёрке Боровский с сотрудниками городской администрации обсудил итоги уходящего года и планы на 2023-й. Тогда мэр признался, что таким образом хотел "немножко удивить коллег". Стоит заметить, что в таком образе мэр регулярно поздравлял ребят на открытии городской ёлки.