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27 февраля, 05:36

Старший сын Дональда Трампа поднял на уши экстренные службы из-за письма со странным порошком

The Daily Beast: Трамп-младший получил письмо с подозрительным порошком

Дональд Трамп – младший. Обложка © ТАСС / AP / Stefan Jeremiah

Дональд Трамп – младший. Обложка © ТАСС / AP / Stefan Jeremiah

Дональд Трамп – младший получил письмо с неизвестным порошком, пишет The Daily Beast. По данным издания, сын экс-президента США открыл конверт в своём доме во Флориде, и странная субстанция разлетелась по комнате. На данный момент неизвестно, что именно было внутри, однако, как заявляют власти, оно не представляло "смертельную опасность".

Работа экстренных служб в доме Трампа – младшего во Флориде. Фото © The Daily Beast

Работа экстренных служб в доме Трампа – младшего во Флориде. Фото © The Daily Beast

К слову, к угрозе Трамп-младший отнёсся со всей серьёзностью. Указывается, что в тот день возле его дома видели пожарные автомобили и людей в защитных костюмах.

Трамп полагает, что Соединённые Штаты распадаются
Трамп полагает, что Соединённые Штаты распадаются

Ранее Дональд Трамп – младший обвинил Владимира Зеленского в краже средств, выделяемых на поддержку Украины. По словам сына бывшего президента США, вооружённый конфликт продолжится до тех пор, пока киевская верхушка сможет воровать деньги американских налогоплательщиков.

Матвей Константинов
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