Старший сын Дональда Трампа поднял на уши экстренные службы из-за письма со странным порошком

Дональд Трамп – младший получил письмо с неизвестным порошком, пишет The Daily Beast. По данным издания, сын экс-президента США открыл конверт в своём доме во Флориде, и странная субстанция разлетелась по комнате. На данный момент неизвестно, что именно было внутри, однако, как заявляют власти, оно не представляло "смертельную опасность".

Работа экстренных служб в доме Трампа – младшего во Флориде. Фото © The Daily Beast

К слову, к угрозе Трамп-младший отнёсся со всей серьёзностью. Указывается, что в тот день возле его дома видели пожарные автомобили и людей в защитных костюмах.