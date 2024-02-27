Старший сын Дональда Трампа поднял на уши экстренные службы из-за письма со странным порошком
The Daily Beast: Трамп-младший получил письмо с подозрительным порошком
Дональд Трамп – младший. Обложка © ТАСС / AP / Stefan Jeremiah
Дональд Трамп – младший получил письмо с неизвестным порошком, пишет The Daily Beast. По данным издания, сын экс-президента США открыл конверт в своём доме во Флориде, и странная субстанция разлетелась по комнате. На данный момент неизвестно, что именно было внутри, однако, как заявляют власти, оно не представляло "смертельную опасность".
Работа экстренных служб в доме Трампа – младшего во Флориде. Фото © The Daily Beast
К слову, к угрозе Трамп-младший отнёсся со всей серьёзностью. Указывается, что в тот день возле его дома видели пожарные автомобили и людей в защитных костюмах.
Ранее Дональд Трамп – младший обвинил Владимира Зеленского в краже средств, выделяемых на поддержку Украины. По словам сына бывшего президента США, вооружённый конфликт продолжится до тех пор, пока киевская верхушка сможет воровать деньги американских налогоплательщиков.