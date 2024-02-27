Сбросили с седьмого этажа: Студентку из Африки нашли со множественными переломами у дома в Белгороде

Житель Белгорода пытался убить студентку из Нигерии. По данным SHOT, 17-летнюю студентку БелГУ нашли без сознания у подъезда дома на Бульваре Юности утром 24 февраля. Девушку госпитализировали в тяжёлом состоянии со множественными переломами.

Изначально следствие посчитало страшные травмы следствием попытки самоубийства, однако позднее выяснилось, что на студентку совершили покушение. Полиция задержала 40-летнего Шамиля, который, предварительно, сбросил жертву с седьмого этажа. Сейчас его допрашивают. Возбуждено уголовное дело.